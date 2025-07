DU BRÉSIL À CUBA: CONCERT DE MUSIQUES LATINES Les Lisières Gorges du Tarn Causses

2025-08-12 21:00:00

Du Brésil à Cuba Concert de musiques latines

Plongez dans les rythmes envoûtants de la bossa nova, de la samba, du tango et des musiques afro-cubaines !

Plongez dans les rythmes envoûtants de la bossa nova, de la samba, du tango et des musiques afro-cubaines !

Trio Stone Flower (voix, contrebasse, guitare, batterie & flûtes) vous embarque pour un voyage musical chaleureux et dansant.

Prix libre.

Repas proposé avant le concert dès 19h30 par Philippe Catering. Réservations repas avant le 8 août souhaitées au 06 41 95 07 64

Pour toute information sur la soirée, contacter Christophe au 06 67 47 64 80 .

+33 6 41 95 07 64

English :

From Brazil to Cuba: Latin music concert

Immerse yourself in the bewitching rhythms of bossa nova, samba, tango and Afro-Cuban music!

German :

Von Brasilien nach Kuba: Konzert mit lateinamerikanischer Musik

Tauchen Sie ein in die fesselnden Rhythmen von Bossa Nova, Samba, Tango und afrokubanischer Musik!

Italiano :

Dal Brasile a Cuba: concerto di musica latina

Immergetevi nei ritmi ammalianti di bossa nova, samba, tango e musica afrocubana!

Espanol :

De Brasil a Cuba: concierto de música latina

Sumérjase en los ritmos hechizantes de la bossa nova, la samba, el tango y la música afrocubana

