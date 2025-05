Du bruit au sous-sol Festival musique – Cour du château Châteaugiron, 23 mai 2025 19:00, Châteaugiron.

L’énergie musicale des jeunes Castelgironnais s’apprête à déferler sur la cour du château ! L’espace jeunes Le Bis, en partenariat avec l’école de musique, de danse et de théâtre Paul-Le-Flem, est fier d’annoncer le retour tant attendu du festival Du Bruit au sous-sol.

Cette troisième édition promet une soirée vibrante et accessible à tous les publics, fruit de la collaboration entre le service jeunesse de la Ville et l’école Paul-Le-Flem. L’événement est né d’une volonté commune de créer un espace de rencontre et d’expression pour les jeunes de Châteaugiron autour de leur amour pour la musique.

Pour ces jeunes talents, ce concert représente une opportunité unique de se produire sur scène, souvent pour la première fois, devant un public enthousiaste. Parmi les cinq groupes musicaux qui enflammeront la scène, deux formations issues de l’école de musique sont également accompagnées par l’espace jeunes Le Bis, témoignant de la synergie entre les structures.

Au programme de cette soirée éclectique cinq formations de musiques actuelles et de pop rock se succéderont sur scène. Le public aura le plaisir de découvrir Melting Pop’s, Pop’s Flood, Gamma, Khepri et Jocrisse. Des collaborations sont déjà en cours entre les groupes pour enrichir leurs répertoires, promettant des moments musicaux uniques. Plus d’une vingtaine de musiciens accompagneront les chanteurs, se relayant sur scène tout au long de la soirée.

Rendez-vous dans la cour du château de Châteaugiron. L’entrée est gratuite. Une buvette, une petite restauration et un espace détente seront à disposition du public pour profiter pleinement de cette soirée musicale.

Venez nombreux soutenir la scène musicale émergente de Châteaugiron ! .

