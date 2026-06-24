Du bruit dans le château Rue du Château Pau
Du bruit dans le château Rue du Château Pau jeudi 16 juillet 2026.
Pau
Du bruit dans le château
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Drôle de bruits dans ce château !
Un parcours rigolo dans les appartements historiques du château de Pau pour les 3-5 ans
Un parcours sonore dans les salles du château pour tenter de retrouver les animaux du roi qui se sont caché un peu partout
Mais quel est ce cri ? A toi de jouer ! .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 66 91 79 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Du bruit dans le château
L’événement Du bruit dans le château Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau
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