Du cabillaud à la morue Ploubazlanec

Du cabillaud à la morue Ploubazlanec samedi 27 septembre 2025.

Du cabillaud à la morue

Salle des Fêtes de Loguivy de la Mer Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27 20:00:00

2025-09-27

Ce poisson, le cabillaud rond et gras , par un tour de magie devient morue plate et sèche . La morue trône au cœur d’une longue histoire de plusieurs siècles. La pêche a débuté dans la mer du Nord avec les Vikings jusqu’à s’étendre à l’Atlantique Nord donnant lieu à une commercialisation mondiale avant l’heure. Elle a occupé une place essentielle dans l’alimentation, la culture des peuples européens, américains et antillais. Notre étonnant gadidé (famille des Gadidae) a encore des leçons à nous donner. Sa longue histoire mérite un hommage et une prise de conscience collective et salutaire. .

Salle des Fêtes de Loguivy de la Mer Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 88 24 70

