Du Causse au Limargue Balade géologique sur l’espace naturel sensible de la reculée d’Autoire Larnagol vendredi 3 octobre 2025.

Larnagol Lot

Gratuit

Début : 2025-10-03 09:00:00

fin : 2025-10-03 12:00:00

2025-10-03

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Lors de cette balade, en traversant la faille de Padirac, vous passerez du causse au Limargue en un pas et y observerez les fonds marins du Jurassique aujourd’hui figés dans la roche. Les grands ensembles paysagers et les éléments du patrimoine naturel de la reculée d’Autoire s’offriront à vos yeux.

Itinéraire d’environ 2 km, environ 50 m de dénivelé sur un terrain accidenté. Le parcours nécessite un minimum de condition physique. 25 places .

Larnagol 46400 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers you LES CAUSSERIES.

Crossing the Padirac fault, this walk takes you from the Causse to the Limargue in a single step, where you can observe the Jurassic seabed now frozen in rock. The great landscapes and natural heritage of the reculée d?Autoire will be revealed to you.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Bei diesem Spaziergang durch die Padirac-Spalte gelangen Sie mit einem Schritt von der Causse in die Limargue und können dort die Meeresböden aus der Jurazeit beobachten, die heute in den Felsen eingefroren sind. Die großen landschaftlichen Ensembles und die Elemente des Naturerbes des Autoire-Tals werden sich Ihren Augen bieten.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Durante questa passeggiata, attraversando la faglia del Padirac, passerete dalla Causse alla Limargue in un solo passo e osserverete i fondali giurassici ormai congelati nella roccia. Potrete inoltre ammirare i grandi paesaggi e il patrimonio naturale della ritirata dell’Autoire.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Durante este paseo, atravesando la falla de Padirac, pasará de la Causse a la Limargue en un solo paso y observará los fondos marinos jurásicos ahora congelados en la roca. También podrá admirar los grandes paisajes y el patrimonio natural del retiro de la Autoire.

