Du champ à la chope Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy vendredi 7 août 2026.

Brasserie Mazesté 2 chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-08-07 18:00:00
Découverte du processus de brassage. Bière biologique 100% locale. Petite restauration possible.
Brasserie Mazesté 2 chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56  brasseriemazeste@gmail.com

English :

Discover the brewing process. 100% local organic beer. Snacks available.

