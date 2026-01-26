Du champ à l’aiguille, venez coudre la douceur du lin aux Créations de Lutinette. Doudeville
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 12:30:00
2026-05-02
Du champ à l’aiguille, venez coudre la douceur du lin aux Créations de Lutinette. Priscilla vous accompagnera dans la confection de votre propre tablier 100% lin. .
9 Rue Augustin Lemercier Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 67 10 70
