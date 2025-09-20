Du Chantier aux Bastions Parvis du musée Dunkerque 1940 opération Dynamo Dunkerque

Du Chantier aux Bastions Parvis du musée Dunkerque 1940 opération Dynamo Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

Du Chantier aux Bastions 20 et 21 septembre Parvis du musée Dunkerque 1940 opération Dynamo Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Randonnée commentée autour des sites historiques et de leurs traces architecturales dans le quartier du Grand Large entre les bâtiments de la construction navale et les fortifications du 19e siècle puis de la seconde guerre mondiale sur le Front de Mer. Les membres de la SDHA vous guideront au milieu des bâtiments industriels en passant par les bastions jusqu’aux blockhaus de l’entrée du port.

Plus d’informations sur ww.sdha.fr

Parvis du musée Dunkerque 1940 opération Dynamo musée dunkerque 1940 Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France

