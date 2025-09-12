Du charbon dans les veines Place Gambetta Bergerac
Du charbon dans les veines Place Gambetta Bergerac vendredi 6 mars 2026.
Du charbon dans les veines
Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac Dordogne
Théâtre
à partir de 11 ans
La pièce aux 5 Molières 2025
1958, à Noeux-Les- Mines, petite ville minière du Nord de la France.
Pierre et Vlad sont les deux meilleurs amis du monde. Ils partagent tout leur temps en creusant à la mine, en élevant des pigeons-voyageurs et en jouant de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène boute en train philosophe de comptoir , personnage central de cette petite sphère joviale et haute en couleurs malgré la poussière du charbon.
A partir du jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre, le monde des deux meilleurs amis ne sera plus le même…
Auteur et metteur en scène Jean-Philippe Daguerre .
Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
