Du charbon dans les veines Place Gambetta Bergerac

Du charbon dans les veines

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac Dordogne

Début : 2026-03-06

2026-03-06

Théâtre

à partir de 11 ans

La pièce aux 5 Molières 2025

1958, à Noeux-Les- Mines, petite ville minière du Nord de la France.

Pierre et Vlad sont les deux meilleurs amis du monde. Ils partagent tout leur temps en creusant à la mine, en élevant des pigeons-voyageurs et en jouant de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène boute en train philosophe de comptoir , personnage central de cette petite sphère joviale et haute en couleurs malgré la poussière du charbon.

A partir du jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre, le monde des deux meilleurs amis ne sera plus le même…

Auteur et metteur en scène Jean-Philippe Daguerre .

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 centre.culturel@la-cab.fr

