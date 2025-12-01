Du charbon dans les veines Gare du Midi Biarritz

Du charbon dans les veines Gare du Midi Biarritz mardi 16 décembre 2025.

Du charbon dans les veines

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

“J’ai fait appel à sept comédiens de grand talent que j’adore aussi pour ce qu’ils sont, pour ce qu’ils font et pour ce qu’ils sont capables de faire donner le meilleur d’eux-mêmes en toutes circonstances pour vous offrir le plus beau des voyages au cœur de la vie extraordinaire des gueules noires.” J-P Daguerre

Jean-Philippe Daguerre nous emmène dans une cité minière du Nord, dans la France de 1958.

Première télé, discours du général de Gaulle, mineur ravagé par la silicose, premiers émigrés polonais, puis marocains à travers de solides histoires d’amitié, et la mort qui rôde, et l’amour qui surgit, c’est aussi toute une tranche de l’histoire de France que réveille l’auteur-acteur metteur en scène.

Avec Jean-Jacques Vanier, Julien Ratel, Juliette Behar, Raphaëlle Cambray, Théo Dusoulié, Aladin Reibel, Jean-Philippe Daguerre

Mise en scène Jean -Philippe Daguerre

Durée 1h20 .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Du charbon dans les veines

German : Du charbon dans les veines

Italiano :

Espanol : Du charbon dans les veines

L’événement Du charbon dans les veines Biarritz a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Biarritz