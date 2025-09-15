Du Charbon dans les Veines Jean-Philippe Daguerre place Aletti Vichy
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Début : 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15 16:20:00
2026-03-15
Auréolée de cinq Molières, cette comédie sensible et profondément humaine nous plonge dans un univers minier peuplé de personnages aussi hauts en couleur qu’attachants.
place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30
English :
Winner of five Molières awards, this sensitive, deeply human comedy plunges us into a mining world populated by characters as colorful as they are endearing.
