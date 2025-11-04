Du Charbon dans les Veines Le Pin Galant Mérignac

Du Charbon dans les Veines Mardi 4 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 40 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 34 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Début : 2025-11-04T20:30:00 – 2025-11-04T22:00:00

Fin : 2025-11-04T20:30:00 – 2025-11-04T22:00:00

Après « Adieu Monsieur Hoffmann » et « Le petit coiffeur », voici « Du Charbon dans les Veines », la nouvelle pièce remarquable de Jean-Philippe Daguerre. Une magnifique ode à l’humanité !

1958, à Nœux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France. Pierre et Vlad sont les deux meilleurs amis du monde.

Ils partagent tout leur temps en creusant à la mine, en élevant des pigeons-voyageurs et en jouant de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène « boute en train-philosophe de comptoir », personnage central de cette petite sphère joviale et haute en couleurs malgré la poussière du charbon. Jusqu’au jour où Leïla, jeune et jolie marocaine, vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre. Le monde des deux amis ne sera plus le même…

Dans cette grande fresque aussi déchirante qu’une mélodie d’accordéon, Jean-Philippe Daguerre dresse le portrait d’une France confrontée à une société en mouvement. En suivant le parcours de mineurs du Nord, interprétés avec autant de brio que de sensibilité par une troupe impeccable, ce charbon-là brille de mille feux et laisse le spectateur bouleversé.

Un superbe spectacle pour un récit captivant, riche en émotions. Incontournable.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

Grégoire Matzneff