DU CHARBON DANS LES VEINES – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

DU CHARBON DANS LES VEINES Début : 2026-02-23 à 20:30. Tarif : – euros.

Du charbon dans les veines 1958, à Noeux-Les- Mines, petite ville minière du Nord de la France. Pierre et Vlad sont les deux meilleurs amis du monde. Ils partagent tout leur temps en creusant à la mine, en élevant des pigeons-voyageurs et en jouant de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène « boute en train-philosophe de comptoir », personnage central de cette petite sphère joviale et haute en couleurs malgré la poussière du charbon. A partir du jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre, le monde des deux meilleurs amis ne sera plus le même.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69