Du Charbon dans les veines Roubaix

Du Charbon dans les veines

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 21:20:00

Date(s) :

2026-03-28

1958, à Noeux-Les-Mines, petite cité minière du Nord. Pierre et Vlad, deux amis inséparables, partagent leur quotidien entre les galeries souterraines, l’élevage de pigeons voyageurs et la musique de l’orchestre local. Autour d’eux gravite Sosthène, personnage truculent à la fois boute-en-train et philosophe de comptoir, qui anime cette petite communauté solidaire où la joie de vivre résiste à la poussière du charbon.

Mais l’arrivée de Leila, jolie accordéoniste qui rejoint l’orchestre, va bouleverser à jamais l’équilibre de cette amitié fraternelle. Entre les deux compagnons, une faille va naître, révélant les fragilités du cœur humain.

Après _Adieu Monsieur Haffmann_ et _Le Petit Coiffeur_, Jean-Philippe Daguerre signe une œuvre profondément humaine, où drame historique et réflexions universelles se conjuguent avec tendresse et finesse. Une pièce sur l’amitié, l’amour et les choix qui façonnent nos destinées, portée par un univers minier authentique et attachant.

Triomphe critique et public, ce spectacle a été couronné par 5 Molières 2025, dont celui du Meilleur Spectacle dans un Théâtre Privé et de la Meilleure Mise en scène pour Jean-Philippe Daguerre, confirmant la justesse de cette création touchante et universelle.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

1958, Noeux-Les-Mines, a small mining town in northern France. Pierre and Vlad, two inseparable friends, share their daily lives between the underground galleries, raising carrier pigeons and playing in the local orchestra. Around them gravitates Sosthène, a truculent character who is both a barrel of laughs and a bar-room philosopher, who enlivens this small community where joie de vivre resists the coal dust.

But the arrival of Leila, a pretty accordionist who joins the orchestra, will forever upset the balance of this fraternal friendship. A rift opens between the two companions, revealing the frailties of the human heart.

After _Adieu Monsieur Haffmann_ and _Le Petit Coiffeur_, Jean-Philippe Daguerre has written a deeply human work, in which historical drama and universal reflections are combined with tenderness and finesse. A play about friendship, love and the choices that shape our destinies, carried by an authentic and endearing mining world.

A critical and public triumph, this show was awarded 5 Molières 2025, including Best Show in a Private Theater and Best Direction for Jean-Philippe Daguerre, confirming the accuracy of this touching and universal creation.

L’événement Du Charbon dans les veines Roubaix a été mis à jour le 2025-10-15 par Hauts-de-France Tourisme