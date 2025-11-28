DU CHARBON DANS LES VEINES – THEATRE DU PALAIS ROYAL Paris

DU CHARBON DANS LES VEINES Début : 2025-12-31 à 18:30. Tarif : – euros.

DU CHARBON DANS LES VEINESReprise le 6 septembre 2025Une pièce de Jean-Philippe Daguerre(l’auteur d’Adieu Monsieur Haffmann et du Petit coiffeur)Avec en alternance : Jean-Jacques Vanier ou Didier Brice, Aladin Reibel ou Christian Mulot, Raphaëlle Cambray ou Sophie Artur, Théo Dusoulié ou Basile Alaïmalaïs, Julien Ratel ou Arnaud Dupont, Juliette Béhar ou Yasmine Haller ou Garance Bocobza, Jean-Philippe Daguerre ou Philippe Maymat.Par le créateur de Adieu Monsieur Haffmann et Le Petit Coiffeur , la pièce aux 5 Molières !1958, à Nœux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France, Sosthène « boute en train-philosophe de comptoir », vient d’acheter, grâce à sa pension de la silicose, une télé en noir et blanc. Il veut absolument voir la Coupe du Monde de foot en Suède et notamment le petit Raymond Kopa (star de l’équipe de France et ancien mineur de Nœux) marquer des buts. Pendant ce temps-là, son fils Pierre et son meilleur ami Vlad, creusent à la mine, élèvent des pigeons-voyageurs, et jouent de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène. Cette petite sphère joviale et haute en couleurs, malgré la poussière du charbon, ne sera plus vraiment la même le jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre… 5 MOLIÈRES 2025– Spectacle du Théâtre Privé– Metteur en scène : Jean-Philippe Daguerre– Auteur : Jean-Philippe Daguerre– Comédienne dans un second rôle : Raphaëlle Cambray– Révélation féminine : Juliette BéharLA PRESSE : « S’appuyant sur une distribution solide (…) Daguerre nous cueille à nouveau. Au son d’envolées magiques à l’accordéon, il nous livre ? et on y fonce volontiers ? à une belle émotion. »LE PARISIEN« Du théâtre généreusement joué, et qui fend le cœur comme il fait sourire. »TÉLÉRAMA« Ces gueules noires et ces figures féminines incarnées avec brio dans une mise en scène fluide marquent les esprits. »LE FIGARO« Jean-Philippe Daguerre sonde le cœur des hommes et des femmes, explore l’amitié, l’amour et la loyauté à travers de délicats portraits et un sens habile du mélodrame. »LE NOUVEL OBS« Jean-Philippe Daguerre dresse la photographie d’une époque avec beaucoup de tendresse et d’humour. Une œuvre émouvante qui fait du bien. »FRANCE TV INFO« Une parenthèse aussi allègre qu’instructive sur des hommes et des femmes courageux et oubliés. »FIGARO MAGAZINE« Jean-Philippe Daguerre met dans le mille. Un tendre tableau sépia, ni idéalisé ni noirci, d’amour et d’amitié sur le fil des non-dits (…) une distribution très juste. »JDD« Des comédiens épatants. Jean-Philippe Daguerre a composé le texte de sa pièce avec un naturalisme feel good »L’OFFICIEL DES SPECTACLES« Dans une jolie scénographie, la pièce, magnifiquement interprétée, dose adroitement comédie et émotion. »LA VIE« Une poésie contemporaine, sensible et subtile. Chaque comédien est parfait dans son rôle. »HUMANITE.FR« Cette pièce regorge de générosité. Sollicitée par une mise en scène discrète, l’imagination du spectateur galope, s’enroue quand la gorge se serre… une flopée de répliques active des rires francs. »LA MARSEILLAISE« Une magnifique ode à l’humanité. »VAUCLUSE MATIN« Le nouveau Daguerre est remarquable ! La scénographie est admirable, la distribution est impeccable. »L’ŒIL D’OLIVIER« Un récit bouleversant »LES 5 PIÈCES À VOIRIMPORTANT : Suite à la mise en place de l’état d’urgence et du renforcement des mesures de sécurité dans le cadre du plan Vigipirate, le Théâtre du Palais-Royal applique les mesures préventives décidées par le gouvernement pour les lieux publics.Ainsi, un seul sac (de type sac à main ou sac à dos d’une contenance inférieur ou égale à 25 litres) par personne est admis dans l’enceinte du Théâtre.Tout spectateur se présentant muni de valise se verra interdire l’entrée du théâtre sans possibilité de remboursement.Les trottinettes, mono-roues, vélos et batteries de vélos sont également interdits dans l’enceinte du Théâtre. Les poussettes sont autorisées, mais uniquement pliées et déposées au vestiaire du Théâtre pendant la représentation. Nous vous rappelons aussi que toute nourriture et/ou boisson est interdite en salle.Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.Le Théâtre du Palais-Royal n’est pas équipé pour l’accès des usagers en fauteuil roulant (PMR). Nous vous informons également que l’accès à la salle du Théâtre du Palais-Royal est interdit aux enfants de moins de 3 ans.

THEATRE DU PALAIS ROYAL 38 RUE DE MONTPENSIER 75001 Paris 75