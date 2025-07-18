Du charbon dans les veines

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 15 – 15 – 15 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

1958, à Nœux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France, Sosthène boute en train-philosophe de comptoir , vient d’acheter, grâce à sa pension de la silicose, une télé en noir et blanc.

Il veut absolument voir la Coupe du Monde de foot en Suède et notamment le petit Raymond Kopa (star de l’équipe de France et ancien mineur de Nœux) marquer des buts. Pendant ce temps-là, son fils Pierre et son meilleur ami Vlad, creusent à la mine, élèvent des pigeons-voyageurs, et jouent de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène.

Cette petite sphère joviale et haute en couleurs, malgré la poussière du charbon, ne sera plus vraiment la même le jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre…



Auteur et metteur en scène Jean-Philippe DAGUERRE

Assistant mise en scène Hervé HAINE

Avec Jean-Jacques VANIER, Aladin REIBEL, Raphaëlle CAMBRAY, Théo DUSOULIÉ, Julien RATEL, Juliette BÉHAR ou Yasmine HALLER, Jean-Philippe DAGUERRE

Musiques Hervé HAINE .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Du charbon dans les veines Troyes a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne