Du charbon dans les veines Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Une pépite d’émotion et de tendresse au coeur du bassin minier des années 50. Deux amis inséparables, une passion pour l’accordéon, et l’arrivée de Leila, qui va faire tout chavirer…

Tout public Durée 1h30.

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49

English : Du charbon dans les veines

A nugget of emotion and tenderness in the heart of the mining basin of the 50s. Two inseparable friends, a passion for the accordion, and the arrival of Leila, who will turn everything upside down…

All audiences Running time: 1:30 hrs.

German : Du charbon dans les veines

Ein emotionales und zärtliches Nugget im Herzen des Bergbaubeckens der 50er Jahre. Zwei unzertrennliche Freunde, eine Leidenschaft für das Akkordeon und die Ankunft von Leila, die alles zum Wanken bringt…

Für alle Altersgruppen Dauer: 1,5 Stunden.

Italiano :

Una pepita di emozioni e tenerezza ambientata nel cuore dei bacini carboniferi degli anni Cinquanta. Due amici inseparabili, la passione per la fisarmonica e l’arrivo di Leila, che stravolgerà tutto…

Per tutti i tipi di pubblico Durata: 1h30.

Espanol : Du charbon dans les veines

Una pepita de emoción y ternura ambientada en el corazón de las cuencas mineras de los años cincuenta. Dos amigos inseparables, una pasión por el acordeón y la llegada de Leila, que lo pondrá todo patas arriba…

Todos los públicos Duración: 1h30.

