Du charivari chez Rabelais Théâtre Seuilly

Du charivari chez Rabelais Théâtre Seuilly samedi 20 septembre 2025.

Du charivari chez Rabelais Théâtre

Seuilly Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le Charivari théâtre investit cette œuvre unique pour servir un spectacle original comme une odyssée, un voyage de la troupe à travers les cinq romans. Cette création révèle combien Rabelais est un tourbillon vital ! et combien Rabelais est une fête !

Création originale par la Compagnie Le Charivari théâtre autour de la langue de Rabelais, Mise en scène par Laure Maudraud. Création théâtrale soutenue par l’Association des Amis de Rabelais et de La Devinière. .

Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 03 72

English :

Le Charivari théâtre takes on this unique work to create an original show that resembles an odyssey, a journey through the five novels. This creation reveals just how vital a whirlwind Rabelais can be! And just how much of a party Rabelais can be!

German :

Das Charivari-Theater investiert in dieses einzigartige Werk, um eine originelle Aufführung wie eine Odyssee zu servieren, eine Reise der Truppe durch die fünf Romane. Diese Kreation enthüllt, wie sehr Rabelais ein vitaler Wirbelwind ist! und wie sehr Rabelais ein Fest ist!

Italiano :

Lo Charivari théâtre si cimenta in quest’opera unica per creare uno spettacolo originale che assomiglia a un’odissea, un viaggio intrapreso dalla troupe attraverso i cinque romanzi. Questa creazione rivela quanto Rabelais sia un turbine vitale e quanto Rabelais sia una festa!

Espanol :

El Charivari théâtre aborda esta obra única para crear un espectáculo original que se asemeja a una odisea, un viaje realizado por la compañía a través de las cinco novelas. ¡Esta creación revela hasta qué punto Rabelais es un torbellino vital! ¡Y hasta qué punto Rabelais es una fiesta!

