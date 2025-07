Du ciné sous des ciels étoilés Brèches

Du ciné sous des ciels étoilés

Rue principale Brèches Indre-et-Loire

Nous, Les Leroy (2024), de Florent Bernard, avec José Garcia et Charlotte Gainsbourg.

Sandrine Leroy annonce à son mari Christophe qu’elle veut divorcer. Leurs enfants ont bientôt l’âge de quitter la maison. Dans une opération de la dernière chance aussi audacieuse qu’invraisemblable, Christophe organise un week-end pour sauver son mariage un voyage passant par les endroits clés de l’histoire de leur famille, un voyage qui ne va pas être de tout repos…

Début du film à la tombée de la nuit

N’oubliez pas votre assise et votre plaid pour une soirée parfaite !

Buvette et/ou petite restauration à partir de 20h par le Comité des fêtes.

S’il pleut, projection à la salle des fêtes de Château-la-Vallière à 21h. .

Rue principale Brèches 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mlgougeon@fol37.org

English :

Nous, Les Leroy (2024), by Florent Bernard, with José Garcia and Charlotte Gainsbourg.

German :

Nous, Les Leroy (2024), von Florent Bernard, mit José Garcia und Charlotte Gainsbourg.

Italiano :

Nous, Les Leroy (2024), di Florent Bernard, con José Garcia e Charlotte Gainsbourg.

Espanol :

Nous, Les Leroy (2024), de Florent Bernard, con José García y Charlotte Gainsbourg.

