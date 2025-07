Du ciné sous des ciels étoilés Château-la-Vallière

Du ciné sous des ciels étoilés Château-la-Vallière mercredi 30 juillet 2025.

Du ciné sous des ciels étoilés

6 rue Lezay Marmesia Château-la-Vallière Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Mon Voisin Totoro (1988), de Hayao Miyasaki.

Deux petites filles, Mei et Satsuki, s’installent avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère.

Elles vont découvrir l’existence de leurs nouveaux voisins, invisibles aux yeux des autres humains, des créatures merveilleuses, mais très discrètes grand Totoro, moyen Totoro et petit Totoro.

Avec son ventre rebondi, Totoro est un être rare et fascinant, un esprit de la forêt… il se nourrit de glands et de noix. Il peut voler, se déplacer en « chat-bus ». Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques…

Début du film à la tombée de la nuit

N’oubliez votre assise et votre plaide pour une soirée parfaite ! .

6 rue Lezay Marmesia Château-la-Vallière 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mlgougeon@fol37.org

