Du ciné sous des ciels étoilés Cléré-les-Pins

Du ciné sous des ciels étoilés

22 Rue des Pins Cléré-les-Pins Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Calamity (2020), de Rémi Chayé.

1863, Etats-Unis d’Amérique, dans un convoi qui progresse vers l’ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux.

L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusé de vol, Martha est obligée de fuir.

Habillé en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape pas étape, révélera la mythique Calamity Jane. .

22 Rue des Pins Cléré-les-Pins 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Calamity (2020), by Rémi Chayé.

1863, United States of America, Martha Jane’s father is injured in a convoy heading west in the hope of a better life. She must drive the family wagon and care for the horses.

German :

Calamity (2020), von Rémi Chayé.

1863, Vereinigte Staaten von Amerika: In einem Treck, der mit der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Westen zieht, wird Martha Janes Vater verletzt. Sie muss den Familienwagen fahren und die Pferde versorgen.

Italiano :

Calamity (2020), di Rémi Chayé.

1863, Stati Uniti d’America. Il padre di Martha Jane viene ferito in un convoglio diretto a ovest nella speranza di una vita migliore. Lei deve guidare il carro di famiglia e prendersi cura dei cavalli.

Espanol :

Calamidad (2020), de Rémi Chayé.

1863, Estados Unidos. El padre de Martha Jane resulta herido en un convoy que se dirige al oeste con la esperanza de una vida mejor. Ella tiene que conducir el carromato familiar y cuidar de los caballos.

