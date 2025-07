Du ciné sous des ciels étoilés Marcilly-sur-Maulne

Rue Saint-Sébastien Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

2025-08-06

Moonrise Kingdom (2012), de Wes Anderson avec Bruce Willis, Edward Norton et Bill Murray.

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au coeur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s »enfuient ensemble.

Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violent tempête s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la communauté.

Début du film à la tombée de la nuit.

N’oubliez pas votre assise et votre plaid pour une soirée parfaite !

S’il pleut, projection à la salle des fêtes à 21h.

Buvette et/ou petite restauration à partir de 20h par le Comité des fêtes. .

Rue Saint-Sébastien Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mlgougeon@fol37.org

