Du cinéma à la médiathèque ! Médiathèque de Saint-Jean-du-Falga Saint-Jean-du-Falga

Du cinéma à la médiathèque ! Médiathèque de Saint-Jean-du-Falga Saint-Jean-du-Falga samedi 4 octobre 2025.

Du cinéma à la médiathèque ! Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Saint-Jean-du-Falga Ariège

Familial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Offrez-vous une parenthèse enchantée en famille avec une séance cinéma tout en douceur, confortablement installés dans l’ambiance cocooning de la médiathèque.

Médiathèque de Saint-Jean-du-Falga 15 Rue de la République 09100 Saint-Jean-du-Falga Saint-Jean-du-Falga 09100 Ariège Occitanie 05.61.69.63.49 https://bibliopole-ccpap.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.69.63.49 »}]

Offrez-vous une parenthèse enchantée en famille avec une séance cinéma tout en douceur, confortablement installés dans l’ambiance cocooning de la médiathèque.

ccpap 09