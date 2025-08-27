Du cinéma avant la rentrée Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Du cinéma avant la rentrée Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes mercredi 27 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-27 10:30 – 12:00

Gratuit : non De 4 € à 6 € Tarif plein : 6 € ; Tarif – 26 ans : 5 € ; Tarif Carte blanche : 4 € Jeune Public

Projection de films pour enfant du lundi 25 au vendredi 29 août : Rose, petite fée des fleurs ; Flow le chat qui n’avait plus peur de l’eau ; Sylvanian families ; Vaïana 2 ; Paddington au Pérou.Retrouvez toute la programmation sur le site

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com http://wwww.cinemalebonnegarde.com