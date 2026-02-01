Du cinéma dans mon village Bazoches-sur-le-Betz
Diffusion du film Le chant des forêts à la salle des fêtes de Bazoches sur le Betz.
22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
English :
Screening of the film Le chant des forêts at the Bazoches sur le Betz village hall.
