Du cinéma dans mon village Chantecoq
Du cinéma dans mon village Chantecoq mardi 24 mars 2026.
Du cinéma dans mon village
Route d’Ervauville Chantecoq Loiret
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 15:00:00
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
Diffusion du film Baise en ville à 15h (séance à 5€ pour tous) et LOL 2.0 à 20h30 à la salle communale de Chantecoq.
Diffusion du film Baise en ville à 15h (séance à 5€ pour tous) et LOL 2.0 à 20h30 à la salle communale de Chantecoq. 4 .
Route d’Ervauville Chantecoq 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
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English :
Screening of Baise en ville at 3pm (5? for all) and LOL 2.0 at 8:30pm at the Chantecoq village hall.
L’événement Du cinéma dans mon village Chantecoq a été mis à jour le 2026-03-18 par OT 3CBO