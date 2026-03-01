Du cinéma dans mon village

Route d’Ervauville Chantecoq Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 15:00:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Diffusion du film Baise en ville à 15h (séance à 5€ pour tous) et LOL 2.0 à 20h30 à la salle communale de Chantecoq.

Diffusion du film Baise en ville à 15h (séance à 5€ pour tous) et LOL 2.0 à 20h30 à la salle communale de Chantecoq. 4 .

Route d’Ervauville Chantecoq 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

Screening of Baise en ville at 3pm (5? for all) and LOL 2.0 at 8:30pm at the Chantecoq village hall.

L’événement Du cinéma dans mon village Chantecoq a été mis à jour le 2026-03-18 par OT 3CBO