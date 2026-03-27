Du cinéma dans mon village Chers parents & Maigret et le mort amoureux Chuelles
Du cinéma dans mon village Chers parents & Maigret et le mort amoureux Chuelles jeudi 9 avril 2026.
Du cinéma dans mon village Chers parents & Maigret et le mort amoureux
10 Rue des Écoles Chuelles Loiret
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 16:30:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Diffusion des films Chers parents (séance à 5€ pour tous) à 16h30 et Maigret et le mort amoureux à 20h00 à la salle polyvalente de Chuelles
Diffusion des films Chers parents (séance à 5€ pour tous) à 16h30 et Maigret et le mort amoureux à 20h00 à la salle polyvalente de Chuelles 4 .
10 Rue des Écoles Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
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English :
Showing of the films Chers parents (5? for all) at 4:30 pm and Maigret et le mort amoureux at 8:00 pm at the Chuelles multi-purpose hall
L’événement Du cinéma dans mon village Chers parents & Maigret et le mort amoureux Chuelles a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO
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