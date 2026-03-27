Du cinéma dans mon village Chers parents Saint-Hilaire-les-Andrésis
Du cinéma dans mon village Chers parents Saint-Hilaire-les-Andrésis mercredi 1 avril 2026.
Du cinéma dans mon village Chers parents
9 Rue Grande Rue Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 20:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Diffusion du film Chers parents à 20h30 dans l’annexe de la mairie de Saint-Hilaire-les-Andrésis
Diffusion du film Chers parents à 20h30 dans l’annexe de la mairie de Saint-Hilaire-les-Andrésis 4 .
9 Rue Grande Rue Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Showing of the film Chers parents at 8:30pm in the annex of Saint-Hilaire-les-Andrésis town hall
L’événement Du cinéma dans mon village Chers parents Saint-Hilaire-les-Andrésis a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO