Du cinéma dans mon village Chers parents

9 Rue Grande Rue Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Diffusion du film Chers parents à 20h30 dans l’annexe de la mairie de Saint-Hilaire-les-Andrésis

Diffusion du film Chers parents à 20h30 dans l’annexe de la mairie de Saint-Hilaire-les-Andrésis 4 .

9 Rue Grande Rue Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

Showing of the film Chers parents at 8:30pm in the annex of Saint-Hilaire-les-Andrésis town hall

L’événement Du cinéma dans mon village Chers parents Saint-Hilaire-les-Andrésis a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO