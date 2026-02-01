Du cinéma dans mon village Chuelles
Du cinéma dans mon village Chuelles jeudi 12 février 2026.
Du cinéma dans mon village
10 Rue des Écoles Chuelles Loiret
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 20:00:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Diffusion des films La petite cuisine de Medhi suivi de La femme de ménage à la salle polyvalente de Chuelles
Diffusion des films La petite cuisine de Medhi suivi de La femme de ménage à la salle polyvalente de Chuelles 4 .
10 Rue des Écoles Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the films La petite cuisine de Medhi followed by La femme de ménage at the Chuelles multi-purpose hall
L’événement Du cinéma dans mon village Chuelles a été mis à jour le 2026-01-31 par OT 3CBO