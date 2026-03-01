Du cinéma dans mon village Chuelles

Du cinéma dans mon village

10 Rue des Écoles Chuelles Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-03-12 16:30:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Diffusion du film Marsupilami à 16h30 (séance à 5€ pour tous) et du film Gourou à 20h00 à la salle polyvalente de Chuelles.

10 Rue des Écoles Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Showing of the film Marsupilami at 4:30 pm (5? for all) and the film Gourou at 8:00 pm at the Chuelles multi-purpose hall.

