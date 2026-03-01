Du cinéma dans mon village Chuelles

Du cinéma dans mon village

Du cinéma dans mon village Chuelles jeudi 12 mars 2026.

Du cinéma dans mon village

10 Rue des Écoles Chuelles Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 16:30:00
fin : 2026-03-12

Date(s) :
2026-03-12

Diffusion du film Marsupilami à 16h30 (séance à 5€ pour tous) et du film Gourou à 20h00 à la salle polyvalente de Chuelles.
Diffusion du film Marsupilami à 16h30 (séance à 5€ pour tous) et du film Gourou à 20h00 à la salle polyvalente de Chuelles. 4  .

10 Rue des Écoles Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Showing of the film Marsupilami at 4:30 pm (5? for all) and the film Gourou at 8:00 pm at the Chuelles multi-purpose hall.

L’événement Du cinéma dans mon village Chuelles a été mis à jour le 2026-02-28 par OT 3CBO