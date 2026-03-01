Du cinéma dans mon village Chuelles
Du cinéma dans mon village Chuelles jeudi 12 mars 2026.
Du cinéma dans mon village
10 Rue des Écoles Chuelles Loiret
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 16:30:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Diffusion du film Marsupilami à 16h30 (séance à 5€ pour tous) et du film Gourou à 20h00 à la salle polyvalente de Chuelles.
10 Rue des Écoles Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
English :
Showing of the film Marsupilami at 4:30 pm (5? for all) and the film Gourou at 8:00 pm at the Chuelles multi-purpose hall.
L’événement Du cinéma dans mon village Chuelles a été mis à jour le 2026-02-28 par OT 3CBO