Du cinéma dans mon village Douchy-Montcorbon

Du cinéma dans mon village
Chemin de la Passerelle Douchy-Montcorbon
Début : 2026-03-17 15:00:00
fin : 2026-03-17
2026-03-17
Diffusion du documentaire Semer et récolter d’Eric Le Roch, suivi d’une discussion.
Chemin de la Passerelle Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Screening of Eric Le Roch’s documentary Semer et récolter , followed by a discussion.
