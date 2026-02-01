Du cinéma dans mon village Ervauville

Du cinéma dans mon village

Début : 2026-02-10 20:30:00

2026-02-10

Diffusion du film La pire mère au monde à la Salle des fêtes d’Ervauville.

3 Route de Chantecoq Ervauville 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

Screening of the film La pire mère au monde at the Salle des fêtes in Ervauville.

