Du cinéma dans mon village Ervauville

Du cinéma dans mon village

Du cinéma dans mon village Ervauville mardi 10 février 2026.

Du cinéma dans mon village

3 Route de Chantecoq Ervauville Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 20:30:00
fin : 2026-02-10

Date(s) :
2026-02-10

Diffusion du film La pire mère au monde à la Salle des fêtes d’Ervauville.
Diffusion du film La pire mère au monde à la Salle des fêtes d’Ervauville. 4  .

3 Route de Chantecoq Ervauville 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film La pire mère au monde at the Salle des fêtes in Ervauville.

L’événement Du cinéma dans mon village Ervauville a été mis à jour le 2026-01-31 par OT 3CBO