Du cinéma dans mon village Ervauville mardi 10 mars 2026.

6 Route de Chantecoq Ervauville Loiret

Tarif : 4 EUR
Début : 2026-03-10 20:30:00
fin : 2026-03-10 20:30:00

2026-03-10

Diffusion du film Marsupilami à 20h30 à la salle des fêtes d'Ervauville
Diffusion du film Marsupilami à 20h30 à la salle des fêtes d’Ervauville 4  .

6 Route de Chantecoq Ervauville 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 

English :

Showing of the film Marsupilami at 8:30pm at the Ervauville village hall

