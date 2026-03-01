Du cinéma dans mon village Ervauville
Du cinéma dans mon village Ervauville mardi 10 mars 2026.
Du cinéma dans mon village
6 Route de Chantecoq Ervauville Loiret
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 20:30:00
fin : 2026-03-10 20:30:00
Date(s) :
2026-03-10
Diffusion du film Marsupilami à 20h30 à la salle des fêtes d’Ervauville
Diffusion du film Marsupilami à 20h30 à la salle des fêtes d’Ervauville 4 .
6 Route de Chantecoq Ervauville 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Showing of the film Marsupilami at 8:30pm at the Ervauville village hall
L’événement Du cinéma dans mon village Ervauville a été mis à jour le 2026-02-28 par OT 3CBO