Douchy-Montcorbon

Du cinéma dans mon village Les enfants de la résistance

Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 17:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Diffusion du film les enfants de la résistance à la Salle des fêtes de Montcorbon à 15h

Diffusion du film les enfants de la résistance à la Salle des fêtes de Montcorbon à 15h .

Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

Screening of the film Les enfants de la résistance at the Salle des fêtes in Montcorbon at 3pm

L’événement Du cinéma dans mon village Les enfants de la résistance Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT 3CBO