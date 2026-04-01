Du cinéma dans mon village Les enfants de la résistance Douchy-Montcorbon
Du cinéma dans mon village Les enfants de la résistance Douchy-Montcorbon mardi 21 avril 2026.
Douchy-Montcorbon
Du cinéma dans mon village Les enfants de la résistance
Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 17:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Diffusion du film les enfants de la résistance à la Salle des fêtes de Montcorbon à 15h
Diffusion du film les enfants de la résistance à la Salle des fêtes de Montcorbon à 15h .
Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
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English :
Screening of the film Les enfants de la résistance at the Salle des fêtes in Montcorbon at 3pm
L’événement Du cinéma dans mon village Les enfants de la résistance Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT 3CBO
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