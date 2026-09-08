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AGENDA · Ervauville

Du cinéma dans mon village Les Gendarmes Ervauville

mardi 8 septembre 2026 · Ervauville

Du cinéma dans mon village Les Gendarmes Ervauville

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Route de Chantecoq
Ville
45320 Ervauville
Département
Loiret
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif

Ervauville

Du cinéma dans mon village Les Gendarmes

Route de Chantecoq Ervauville Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 20:30:00
fin : 2026-09-08

Date(s) :
2026-09-08

Projection du film Les Gendarmes à 20h30
Projection du film Les Gendarmes à 20h30 7  .

Route de Chantecoq Ervauville 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98  levox@levox.fr

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English :

Film screening: Les Gendarmes %E0 at 8:30 p.m.

L’événement Du cinéma dans mon village Les Gendarmes Ervauville a été mis à jour le 2026-08-18 par OT 3CBO