AGENDA · Ervauville
Du cinéma dans mon village Les Gendarmes Ervauville
mardi 8 septembre 2026 · Ervauville
Informations pratiques
Ervauville
Du cinéma dans mon village Les Gendarmes
Route de Chantecoq Ervauville Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 20:30:00
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-08
Projection du film Les Gendarmes à 20h30
Projection du film Les Gendarmes à 20h30 7 .
Route de Chantecoq Ervauville 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 levox@levox.fr
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English :
Film screening: Les Gendarmes %E0 at 8:30 p.m.
L’événement Du cinéma dans mon village Les Gendarmes Ervauville a été mis à jour le 2026-08-18 par OT 3CBO