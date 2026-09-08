Informations pratiques

Ervauville

Du cinéma dans mon village Les Gendarmes

Route de Chantecoq Ervauville Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 20:30:00

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

Projection du film Les Gendarmes à 20h30

Projection du film Les Gendarmes à 20h30 7 .

Route de Chantecoq Ervauville 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 levox@levox.fr

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English :

Film screening: Les Gendarmes %E0 at 8:30 p.m.

L’événement Du cinéma dans mon village Les Gendarmes Ervauville a été mis à jour le 2026-08-18 par OT 3CBO