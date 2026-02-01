Du cinéma dans mon village Louzouer

Du cinéma dans mon village Louzouer mercredi 18 février 2026.

73 Rue de la Mairie Louzouer Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 20:30:00
fin : 2026-02-18 22:30:00

Date(s) :
2026-02-18

Diffusion du film Ma frère dans la salle polyvalente de Louzouer
English :

Showing of the film Ma frère in the Louzouer multi-purpose hall

