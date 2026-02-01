Du cinéma dans mon village Louzouer
Du cinéma dans mon village
73 Rue de la Mairie Louzouer Loiret
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-18 20:30:00
fin : 2026-02-18 22:30:00
2026-02-18
Diffusion du film Ma frère dans la salle polyvalente de Louzouer
73 Rue de la Mairie Louzouer 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
English :
Showing of the film Ma frère in the Louzouer multi-purpose hall
