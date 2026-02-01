Du cinéma dans mon village

73 Rue de la Mairie Louzouer Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 20:30:00

fin : 2026-02-18 22:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Diffusion du film Ma frère dans la salle polyvalente de Louzouer

Diffusion du film Ma frère dans la salle polyvalente de Louzouer

73 Rue de la Mairie Louzouer 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

English :

Showing of the film Ma frère in the Louzouer multi-purpose hall

L’événement Du cinéma dans mon village Louzouer a été mis à jour le 2026-02-04 par OT 3CBO