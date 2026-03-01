Du cinéma dans mon village Louzouer

Du cinéma dans mon village

Diffusion du film Les enfants de la résistance à la salle polyvalente de Louzouer

73 Rue de la Mairie Louzouer 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

English :

Screening of the film Les enfants de la résistance at the Louzouer multi-purpose hall

