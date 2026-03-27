Du cinéma dans mon village Marty supreme Bazoches-sur-le-Betz
Du cinéma dans mon village Marty supreme Bazoches-sur-le-Betz vendredi 10 avril 2026.
Du cinéma dans mon village Marty supreme
22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Diffusion du film Marty Supreme à la salle des fêtes de Bazoches-sur-le-Betz à 20h00.
Diffusion du film Marty Supreme à la salle des fêtes de Bazoches-sur-le-Betz à 20h00. 4 .
22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
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English :
Showing of the film Marty Supreme at Bazoches-sur-le-Betz village hall at 8pm.
L’événement Du cinéma dans mon village Marty supreme Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO