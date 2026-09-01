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AGENDA · Douchy-Montcorbon

Du cinéma dans mon village Permis de détruire Douchy-Montcorbon

mardi 15 septembre 2026 · Douchy-Montcorbon

Du cinéma dans mon village Permis de détruire Douchy-Montcorbon

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue de la fontaine
Ville
45220 Douchy-Montcorbon
Département
Loiret
Tarif

Douchy-Montcorbon

Du cinéma dans mon village Permis de détruire

Rue de la fontaine Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:00:00
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

Diffusion du film PERMIS DE DETRUIRE (comédie)
PERMIS DE DETRUIRE (comédie)   .

Rue de la fontaine Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 

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English :

Film Screening: PERMIS DE DETRUIRE (comedy)

L’événement Du cinéma dans mon village Permis de détruire Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-08-18 par OT 3CBO