Informations pratiques

Pers-en-Gâtinais

Du cinéma dans mon village Permis de détruire

7 Rue de la Sainte-Rose Pers-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Pers-en-Gâtinais PERMIS DE DETRUIRE (comédie)

Pers-en-Gâtinais PERMIS DE DETRUIRE (comédie) 7 .

7 Rue de la Sainte-Rose Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

Pers-en-G%E2tinais: LICENSE TO DESTROY (com%E9edy)

L’événement Du cinéma dans mon village Permis de détruire Pers-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-08-18 par OT 3CBO