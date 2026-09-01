Du cinéma dans mon village Permis de détruire Pers-en-Gâtinais
samedi 19 septembre 2026 · Pers-en-Gâtinais
Informations pratiques
Pers-en-Gâtinais
Du cinéma dans mon village Permis de détruire
7 Rue de la Sainte-Rose Pers-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Pers-en-Gâtinais PERMIS DE DETRUIRE (comédie)
Pers-en-Gâtinais PERMIS DE DETRUIRE (comédie) 7 .
7 Rue de la Sainte-Rose Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
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English :
Pers-en-G%E2tinais: LICENSE TO DESTROY (com%E9edy)
L’événement Du cinéma dans mon village Permis de détruire Pers-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-08-18 par OT 3CBO