Du cinéma dans mon village Pers-en-Gâtinais

Du cinéma dans mon village

7 Rue de la Sainte-Rose Pers-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Diffusion du film Bob l’Eponge à 18h (séance à 5€ pour tous) et du documentaire Semer et récolter à 20h30 à la Salle Polyvalente de Pers en Gâtinais, suivi d’une discussion.

7 Rue de la Sainte-Rose Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

English :

Screening of the film SpongeBob SquarePants at 6pm (5? for all) and the documentary Sowing and Harvesting at 8:30pm at the Salle Polyvalente in Pers en Gâtinais, followed by a discussion.

