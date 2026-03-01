Du cinéma dans mon village Pers-en-Gâtinais
Du cinéma dans mon village Pers-en-Gâtinais vendredi 20 mars 2026.
Du cinéma dans mon village
7 Rue de la Sainte-Rose Pers-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 18:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Diffusion du film Bob l’Eponge à 18h (séance à 5€ pour tous) et du documentaire Semer et récolter à 20h30 à la Salle Polyvalente de Pers en Gâtinais, suivi d’une discussion.
7 Rue de la Sainte-Rose Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
English :
Screening of the film SpongeBob SquarePants at 6pm (5? for all) and the documentary Sowing and Harvesting at 8:30pm at the Salle Polyvalente in Pers en Gâtinais, followed by a discussion.
L’événement Du cinéma dans mon village Pers-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-03-09 par OT 3CBO