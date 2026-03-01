Du cinéma dans mon village Saint-Hilaire-les-Andrésis

Du cinéma dans mon village

9 Rue Grande Rue Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-03-04 20:00:00

Diffusion du film Marsupilami dans l’annexe de la mairie de Saint-Hilaire-Les-Andrésis

English :

Screening of the film Marsupilami in the Saint-Hilaire-Les-Andrésis town hall annex

