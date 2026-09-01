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Du cinéma dans mon village Tombé du ciel Louzouer

mercredi 16 septembre 2026 · Louzouer

Du cinéma dans mon village Tombé du ciel Louzouer

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
73 Rue de la Mairie
Ville
45210 Louzouer
Département
Loiret
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif

Louzouer

Du cinéma dans mon village Tombé du ciel

73 Rue de la Mairie Louzouer Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:30:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Projection du film Tombé du ciel à 20h30
Projection du film Tombé du ciel à 20h30 7  .

73 Rue de la Mairie Louzouer 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98  levox@levox.fr

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English :

Film screening: Tomb%E9 from the Sky %E0 8:30 p.m.

L’événement Du cinéma dans mon village Tombé du ciel Louzouer a été mis à jour le 2026-08-18 par OT 3CBO