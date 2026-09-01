AGENDA · Louzouer
Du cinéma dans mon village Tombé du ciel Louzouer
mercredi 16 septembre 2026 · Louzouer
Informations pratiques
Louzouer
Du cinéma dans mon village Tombé du ciel
73 Rue de la Mairie Louzouer Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Projection du film Tombé du ciel à 20h30
Projection du film Tombé du ciel à 20h30 7 .
73 Rue de la Mairie Louzouer 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 levox@levox.fr
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English :
Film screening: Tomb%E9 from the Sky %E0 8:30 p.m.
L’événement Du cinéma dans mon village Tombé du ciel Louzouer a été mis à jour le 2026-08-18 par OT 3CBO