Du classique au jazz Paimpol

Du classique au jazz
Rue Pierre Feutren Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-14 17:00:00
2025-09-14
Trio pour ouvrir un espace au plaisir d’entendre des improvisations uniques, à partir de standards et de citations de H Silver, J Coltrane, W Shorter, Mc Coy Tyner, et à partir de compositions personnelles et du répertoire du jazz français H Texier, C Barthelemy, L Dewilde. Avec Patrick Astrid Defossez (piano, c omposition), Anne-Gabriel Debaecker (piano électrique), Médéric Collignon (cornet, bugle, voix) .
Rue Pierre Feutren Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
