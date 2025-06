Du classique au romantique Haguenau 27 juin 2025 17:00

Bas-Rhin

Du classique au romantique Eglise protestante Place Alber Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-06-27 17:00:00

fin : 2025-06-27 21:00:00

2025-06-27

Claudine Morgenthaler soprano, Francis Wirth piano et François Rutsch clarinette sont de retour à l'église protestante de Haguenau et nous proposent de la musique de chambre allant du classique au romantique, de Mozart à Schubert.

Claudine Morgenthaler soprano, Francis Wirth piano et François Rutsch clarinette

sont de retour à l’église protestante de Haguenau et nous proposent de la musique de chambre allant du classique au romantique, de Mozart à Schubert. 0 .

Eglise protestante Place Alber Schweitzer

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est

English :

Claudine Morgenthaler soprano, Francis Wirth piano and François Rutsch clarinet return to the Protestant church in Haguenau with chamber music ranging from classical to romantic, from Mozart to Schubert.

German :

Claudine Morgenthaler Sopran, Francis Wirth Klavier und François Rutsch Klarinette sind wieder in der protestantischen Kirche von Haguenau und bieten uns Kammermusik von der Klassik bis zur Romantik, von Mozart bis Schubert.

Italiano :

Claudine Morgenthaler soprano, Francis Wirth pianoforte e François Rutsch clarinetto tornano nella chiesa protestante di Haguenau per eseguire musica da camera che spazia dal classico al romantico, da Mozart a Schubert.

Espanol :

La soprano Claudine Morgenthaler, el pianista Francis Wirth y el clarinete François Rutsch vuelven a la iglesia protestante de Haguenau para interpretar música de cámara que va de lo clásico a lo romántico, de Mozart a Schubert.

