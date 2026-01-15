Du Clic au Déclic avec Franck Toki-Toki Bidart
Du Clic au Déclic avec Franck Toki-Toki Bidart jeudi 19 mars 2026.
Du Clic au Déclic avec Franck
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
L’IA et nous
Un atelier pour comprendre ce qu’est l’intelligence artificielle et son impact dans notre quotidien.
L’Arcade ; Public ado-adulte (débutant) ; Durée 2h
Toutes les animations sont gratuites, inscription sur place, par mail, téléphone ou via le site internet toki-toki.fr .
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Du Clic au Déclic avec Franck
L’événement Du Clic au Déclic avec Franck Bidart a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Bidart