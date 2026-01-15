Du Clic au Déclic avec Franck Toki-Toki Bidart

Du Clic au Déclic avec Franck

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

L’IA et nous

Un atelier pour comprendre ce qu’est l’intelligence artificielle et son impact dans notre quotidien.

L’Arcade ; Public ado-adulte (débutant) ; Durée 2h

Toutes les animations sont gratuites, inscription sur place, par mail, téléphone ou via le site internet toki-toki.fr .

