Du Clic au Déclic avec Franck Toki-Toki Bidart

Du Clic au Déclic avec Franck

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Démarches en ligne et France-connect.

De plus en plus de démarches se font exclusivement depuis internet. Demande de permis, impôts, etc…

Regardons ensemble comment accéder aux sites de démarches, tout en evitant les arnaques et de manière sécurisée.

L’Arcade ; Public ado-adulte (débutants) ; Durée 2h

Toutes les animations sont gratuites, inscription sur place, par mail, téléphone ou via le site internet toki-toki.fr .

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr

