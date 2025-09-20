Du collège Anne de Beaujeu au lycée de jeunes filles de Moulins Collège Anne de Beaujeu Moulins

Du collège Anne de Beaujeu au lycée de jeunes filles de Moulins Collège Anne de Beaujeu Moulins samedi 20 septembre 2025.

Du collège Anne de Beaujeu au lycée de jeunes filles de Moulins 20 et 21 septembre Collège Anne de Beaujeu Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:15:00

Découvrez l’établissement à travers les témoignages filmés d’ancien(e)s élèves.

L’histoire de l’établissement prend vie à travers les parcours d’anciennes élèves du lycée de jeunes filles de Moulins, qui ont fréquenté l’établissement entre 1939 et 1978. Elles ont apporté leur témoignage en répondant aux questions préparées par un groupe d’élèves du Conseil de la vie collégienne (CVC). S’y ajoutent les témoignages de deux garçons, arrivés en 1967, et de deux enseignantes.

Un film retrace leurs souvenirs de leur vie au lycée, pour certaines de la maternelle au Baccalauréat. Elles nous parlent des enseignants, des sorties et animations, de l’organisation et de la discipline, de leurs amitiés, de la vie quotidienne à l’internat… Elles insistent sur l’importance de cette période sur leur vie, en termes de connaissances scientifiques, de capacités de rédaction et de réflexion, d’ouverture culturelle. Les documents et photos qu’elles ont apportés et les archives de l’établissement enrichissent ces témoignages qui apportent un éclairage sur l’évolution de l’enseignement.

Collège Anne de Beaujeu 26 rue du 8 Mai 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470468383 https://www.clg-adb-moulins.fr Collège Anne de Beaujeu, anciennement Lycée de jeunes filles de Moulins.

Découvrez l’établissement à travers les témoignages filmés d’ancien(e)s élèves.

©Collège Anne de Beaujeu