DU COMPOIX AU CADASTRE

Carcassonne

2026-01-13 14:30:00

2026-01-13 16:30:00

2026-01-13

Il s’agit, dans cet atelier, de présenter les compoix, leur fonctionnement, leur rôle à l’époque de leur réalisation et ce que vous pouvez en tirer actuellement pour vos recherches. Ces documents d’Ancien Régime ont ensuite laissé place au cadastre, dont l’évolution complète, du début du XIXe siècle à aujourd’hui vous sera expliquée. Cet atelier vous apportera le socle de connaissances théoriques nécessaire à la manipulation de ces documents.

archives@aude.fr

English:

This workshop presents compoix, how they worked, their role at the time they were produced, and what you can learn from them today for your research. These documents from the Ancien Régime then gave way to the cadastre, whose complete evolution from the early 19th century to the present day will be explained. This workshop will provide you with the theoretical knowledge you need to handle these documents.

German:

In diesem Workshop geht es darum, die Compoix, ihre Funktionsweise, ihre Rolle zur Zeit ihrer Erstellung und was Sie heute für Ihre Forschung daraus lernen können, vorzustellen. Diese Dokumente des Ancien Régime machten später dem Kataster Platz, dessen gesamte Entwicklung vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis heute Ihnen erklärt wird. Dieser Workshop vermittelt Ihnen das theoretische Grundwissen, das Sie für den Umgang mit diesen Dokumenten benötigen.

Italiano:

L’obiettivo di questo seminario è quello di presentare i compoix, il loro funzionamento, il loro ruolo all’epoca in cui furono redatti e cosa si può imparare da essi oggi per le proprie ricerche. Questi documenti dell’Ancien Régime sono stati poi sostituiti dal catasto, di cui verrà illustrato lo sviluppo dall’inizio del XIX secolo fino ai giorni nostri. Questo seminario vi fornirà le conoscenze teoriche necessarie per gestire questi documenti.

Espanol:

El objetivo de este taller es presentar los compoix, su funcionamiento, su función en la época en que se elaboraron y lo que puede aprender de ellos hoy en día para sus investigaciones. Estos documentos del Antiguo Régimen fueron sustituidos posteriormente por el catastro, cuya evolución desde principios del siglo XIX hasta nuestros días se explicará. Este taller le proporcionará los conocimientos teóricos necesarios para manejar estos documentos.

