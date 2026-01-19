Du coq à l’âme L’Electron Libre Nyons
Du coq à l’âme L’Electron Libre Nyons dimanche 1 mars 2026.
Du coq à l’âme
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier, ZAC des Laurons Nyons Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 17:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Compagnie Les Pièces Montées
Metteur en scène Thierry Tauleigne
Auteur Lynda Lemay
Durée 1h20
.
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier, ZAC des Laurons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com
